Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 06:30
Boyun fıtığı sebebiyle çalışırken zorlanmak

Son birkaç aydır boyun fıtığından muzdaripim. Normal aktivitelerimde bile zorlanmaya başladım. Merdiven inip çıkarken bile ense köküm sızlıyor uzun süreli görevlerde ayakta kalmak yada uzun süreli oturmak ağrılarımı arttırıyor. Yaşam kalitem iyice düştü. Şuan nöbet tutmuyorum ama ileride nöbet tut denirse ozaman sıkıntı yaşayacağım. Boynuma o yeleği giyersem kitlenir kalırım ağrıdan. Çünkü 5 litre su bidonu bile taşımak mahvediyor beni. Herhangi bir arbede esnasında birşeyler yapbilmem imkansız. Önceden atlar zıplardım. beni meslek bu hale getirdi öncesinde çok sağlıklıydım. Yapabileceğim herhangi birşey yokmu? En azından nöbet ve uzun görevlerden muaf tutulmak gibi. Dilim raporlarını inceledim ve hepsi birbirine benziyor karışık geldi. Ameliyat olmak istemedim ameliyat bu işin çözümü değil çünkü tekrar nüksediyor hele boyun fıtığında.

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