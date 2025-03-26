Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Mart 2025 07:45
15 saat

35 yılın uzerinde görevi olan öğretmen 15 saatten fazla ders almama hakkına sahip değil mi?dilekçe vererek 15saaten fazla derse girmek istemiyorum.


Ehil3
Aday Memur
26 Mart 2025 07:45

25 yıl pardon


Pratik Hoca
Şef
26 Mart 2025 07:53

Yok, öğle bir hakkı hiç bir mevxuatta görmedim. Bu hak sadece yeterli sayı varsa nöbet için geçerlidir. İdare şartlar uygun değilse 21 saat verebilir.

Şöyle düşünün: tek şubeli bir okulda matematik veya türkçe öğretmenisiniz. İdare 5/7 saat için ücretli bulamazda bulsa burdan ilave ahi sigorta vb içşn kamu zararı doğmazmı? Ama 36 saat ders vardır. 2 öğretmensinizdir. Diğeri ben 21 saate girerim sorun yok derse idare size 15 verebilir?

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