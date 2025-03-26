25 yıllık öğretmenin 15 saatten fazla ders alma durumu.

Yok, öğle bir hakkı hiç bir mevxuatta görmedim. Bu hak sadece yeterli sayı varsa nöbet için geçerlidir. İdare şartlar uygun değilse 21 saat verebilir.

Şöyle düşünün: tek şubeli bir okulda matematik veya türkçe öğretmenisiniz. İdare 5/7 saat için ücretli bulamazda bulsa burdan ilave ahi sigorta vb içşn kamu zararı doğmazmı? Ama 36 saat ders vardır. 2 öğretmensinizdir. Diğeri ben 21 saate girerim sorun yok derse idare size 15 verebilir?