Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Mart 2025 07:45
25 yıllık öğretmenin 15 saatten fazla ders alma durumu.

35 yılın uzerinde görevi olan öğretmen 15 saatten fazla ders almama hakkına sahip değil mi?dilekçe vererek 15saaten fazla derse girmek istemiyorum.


Ehil3
Aday Memur
26 Mart 2025 07:45

25 yıl pardon


Pratik Hoca
Şef
26 Mart 2025 07:53

Yok, öğle bir hakkı hiç bir mevxuatta görmedim. Bu hak sadece yeterli sayı varsa nöbet için geçerlidir. İdare şartlar uygun değilse 21 saat verebilir.

Şöyle düşünün: tek şubeli bir okulda matematik veya türkçe öğretmenisiniz. İdare 5/7 saat için ücretli bulamazda bulsa burdan ilave ahi sigorta vb içşn kamu zararı doğmazmı? Ama 36 saat ders vardır. 2 öğretmensinizdir. Diğeri ben 21 saate girerim sorun yok derse idare size 15 verebilir?


bahçesaray
Şef
26 Mart 2025 09:11

emeklilik dilekçesi sizi kurtarır, 20/25 yıldan sonra okul nöbetinde bi kolaylık var, 21 saat olayı


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mart 2025 09:44

Daha önce belirttiğiniz yönde bir madde vardır. 25 yılı geçen bir kişi isteğinin dışında 15 saatten fazla girmiyordu. Daha önce konularda maddeyi de vermiştim ama şu an ona zaman ayıramam. Yalnız bu madde daha sonra başka bir madde ile iptal edildi diye hatırlıyorum.


Ehil3
Aday Memur
26 Mart 2025 09:53

Umarım devam ediyordur.bir ogretmen arkadaş bu şekilde yaptığını söyledi.Yoruldul srtik ya...


Ehil3
Aday Memur
26 Mart 2025 09:54

Artik yazmak istedim ,yanlış yazdim

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