Görevi kötüye kullanma suçundan adli ve idari soruşturma

görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için kötü niyetle hareket etmiş olman ya da ihmal nedeniyle kamunun veya şahısların zarar görmüş olmaları gerekir.İdari soruşturma bittiyse kafana takmana bile gerek yok.Adli yönden en kötü ihtimalle HAGB verirler.Sucsuz olduğuna inanıyorsan HAGB kabul etmezsin beraat edersin

görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için kötü niyetle hareket etmiş olman ya da ihmal nedeniyle kamunun veya şahısların zarar görmüş olmaları gerekir.İdari soruşturma bittiyse kafana takmana bile gerek yok.Adli yönden en kötü ihtimalle HAGB verirler.Sucsuz olduğuna inanıyorsan HAGB kabul etmezsin beraat edersin