Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 08:31
Görevi kötüye kullanma suçundan adli ve idari soruşturma

Kıymetli meslektaşlarım bana bu konuda yardımcı olabilecek tecrübeli ve bilgili meslektaşlarım dan yardım istiyorum.

Bir süre önce mesai saatlerinde yaptığım hatali bir işlemden dolayı hakkımda adlı ve idari soruşturma açıldı. Bu süreç onca dert içinde her ne kadar kafama takmak istemesemde savunmalar, soruşturma izni, son savunmalar vs. beni psikolojik olarak epey yıprattı. İdari olarak verdiğim savunmalar sonucunda görevi ihmal suçundan maaş kesimi cezası aldım ve bunu sineye çektim. Adli olarakta görevi kötüye kullanma suçundan mahkeme tarihi çok yakın hayatimda ilk defa sanık olarak mahkemeye çıkacağım. Mahkemede her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Benim bu hataya düşmeme sebep olan caresiz kaldığım durumlardan bahsedeceğim. Kesinlikle kasitli bir hata değil ve en ufak bir art niyetim yok. Sonradan keşke dememek için bu noktada mahkemede nasıl yol izlemeyelim. Bu durum içinden en iyi ve en kötü olarak nasil kurtulurum. Daha önce başından geçmiş abilerim kardeşlerim bana bu konuda yardımcı olursa çok mutlu olurum. Artık unutmak istiyorum bu süreçten daha fazla psikolojik zarar görmek istemiyorum.


takla-atma
Şube Müdürü
26 Mart 2025 11:09
görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için kötü niyetle hareket etmiş olman ya da ihmal nedeniyle kamunun veya şahısların zarar görmüş olmaları gerekir.İdari soruşturma bittiyse kafana takmana bile gerek yok.Adli yönden en kötü ihtimalle HAGB verirler.Sucsuz olduğuna inanıyorsan HAGB kabul etmezsin beraat edersin
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