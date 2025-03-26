KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


26 Mart 2025 10:19
Adalet bakanlığı 24 bin memur alımı hk.

Arkadaşlar selam,

Öncelikle bu haber gerçek mi bilmiyorum ama gerçek olduğunu varsayarsak merkezi atama döneminde mi alım yaparlar sizce?

Aynı anda hem zabıt katipliğine hem başka bir kurumun büro personeli kadrosuna başvurabilir miyim?

Önce zabıt katipliğini kazandım diyelim o sırada büro personeli kadrosunu da kazanırsam sorun olur mu?


Denizoztekin
Aday Memur
26 Mart 2025 10:37

Öncelikle alım 24 bin değil o sadece talep sayısı daha az gelecek muhtemelen. İkincisi adliyede büro personeli alımı yok, zabıt katibi mübaşir vs olabilirsin


imagination7
Aday Memur
26 Mart 2025 11:14

Zabıt katipliği hakkında bilginiz var mı, önerir misiniz?

Riskli bir meslek mi ?

Denizoztekin, 1 saat önce

Öncelikle alım 24 bin değil o sadece talep sayısı daha az gelecek muhtemelen. İkincisi adliyede büro personeli alımı yok, zabıt katibi mübaşir vs olabilirsin


slm08
Daire Başkanı
26 Mart 2025 11:15

24 bin mi yok artık

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