Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 10:39
Gruplama mantıksızlığına çözüm lazım

5.buçuk yıllık memurum 6 - 10 grubuna dahil edilmişim bu vaziyette 4. yılında olan bir memur benden avantajlı oluyor 6 yılım dolmamış olmasına rağmen 6-10 grubundayım ayrıca 1-5 yıllık grup saçmalık minimum 3 yıl duruyor zaten ilk atanan memur


adsız_cengaver
Şef
26 Mart 2025 10:43

Benim teklifim 25 tane grup olsun herkez kendi devresiyle kiyaslansin puanları


Abuzertr
Aday Memur
26 Mart 2025 10:50

Bence de açık uçlu sorular olsun bilenler ayrı bilemeyenler ayrı olsun


kendinepol
26 Mart 2025 10:52
gruplama işine gerek yok puanlama varsa gruplamaya ne gerek var.

Bonnnra
Aday Memur
26 Mart 2025 11:15

Göreve başlama tarihin nedir net olarak


adsız_cengaver
Şef
26 Mart 2025 11:30

Ben olsam 3 çocuk ve daha üstü cocuk yapana, 50 yaş gibi istediği yere nokta tayin hakkı da verrim.istedigin yere gitmek mi istiyosun çok çocuk yap o zamn

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