Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mart 2025 10:51
alt bölge atama işlemleri
merhaba alt bölge tayini verdim şuan atama işlemleri başlatıldı yazıyormuş sizce olumlu sonuçlanır mı ? ne zamana belli olur

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