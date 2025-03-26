Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mart 2025 11:37
Memura yok, İşçiye Çuvalla !

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Buna göre:

Günlük brüt ücret: 866,85 TL

Bayramda çalışan bir işçi, normal maaşına ek olarak 866,85 TL mesai ücreti alır.

3,5 gün çalışan bir işçinin toplam bayram mesai ücreti: 3.033 TL

Bayram Mesaisi Hafta Sonuna Denk Gelirse Ne Olur?

Bayram günü hafta sonuna denk gelirse, mesai ücreti 2,5 katına çıkar.

Günlük mesai ücreti: 1.300 TL

2025 Ramazan Bayramı'nda arife günü Cumartesi, bayramın 1. günü Pazar olduğundan, hafta sonu çalışan bir işçiye ek olarak 1.950 TL ödeme yapılacak.

Toplamda 3,5 günlük bayram mesaisinde çalışan bir işçi 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.

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