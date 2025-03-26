Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2025 12:16
AYM ücret
Devreler arkadaşlar Adli bir davam vardı daha doğrusu benim de şikayet ettiğim bir kurum şimdi onları AYM'ye vermeye hazırlanıyorum fakat avukat kendi avukatım 15.000 başvuru ücretleri 60.000 avukatlık istiyor normal mi

Ahmetgs.
Aday Memur
26 Mart 2025 12:17
Benim adli davam değil ben şikayet ettim karşı tarafı Onları vereceğim
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