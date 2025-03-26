Devreler arkadaşlar Adli bir davam vardı daha doğrusu benim de şikayet ettiğim bir kurum şimdi onları AYM'ye vermeye hazırlanıyorum fakat avukat kendi avukatım 15.000 başvuru ücretleri 60.000 avukatlık istiyor normal mi

Devreler arkadaşlar Adli bir davam vardı daha doğrusu benim de şikayet ettiğim bir kurum şimdi onları AYM'ye vermeye hazırlanıyorum fakat avukat kendi avukatım 15.000 başvuru ücretleri 60.000 avukatlık istiyor normal mi