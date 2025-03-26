Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 12:58
C dilimi vazife malullüğü

Ben görev başındayken ateş edilmesi sonucu dalağımdan vuruldum akabinde açık operasyonla dalağım alındı 4 aydır raporluydum yeni göreve başladım. Yakın zamanda dilim belirtir rapor için dilekçe vericem ancak sağlık yönetmeliğinde dalağın çıkarılması C diliminde bulunuyor muhtemelen bana da C dilimi verilecek. Bundan dolayı vazife malüllüğüne başvurmak istiyorum daha önce hiç dalaktan dolayı bu işlerle uğraşmış birine rastlamadım o yüzden yazmak istedim. 2019 da göreve başladım mahkeme süreci olursa iş mahkemesine başvurmamız gerekiyor sanırım, Nizamnamede derecem 5 olarak görülüyor ama biz o kanuna tabiimiyiz bilmiyorum. Sizce Sgk red verir mi? Karnımda da ameliyat kesiği var boydan boya.

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