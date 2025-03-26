Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 13:04
Koruma görevi yapanlara ilçe yerine il puanı verilmiş

4 yıl kaymakam korumalığı yaptım ama çalıştığım ilçemin puanı verilmemiş il merkezi puanı verilmiş çoğu yerde böyle il puanı verilmiş koruma olanların bilgisine. Düşünün ilçemin puanı 2.25 günlük ve o ilçede yaşayıp o ilçede çalışmışım ama il merkezi olan 1.80 puan verilmiş tam bir kul hakkı. Aynı yerde görev yaptığınız insanlardan 4 yılda 1000 puana yakın daha az almışım. Haram zıkkım olsun hakkım itiraz formunu kabul bile etmediler.Benden daha rahat güzel ilçelerde çalışanlar benden daha yüksek puan aldı.


azmah
Genel Müdür
26 Mart 2025 13:16

Sen 2+2 çalışırken diğerleri çakma 12/36 çalıştı kardeş tam yerinde olmuş bizim burada kaymakamlık korumasi yapanların çoğu nokta atış yerlere gitmişti geçen senelerde il merkezi puanı vermeleri yerinde olmuş


Noyan1881
26 Mart 2025 13:22

Çalıştığım ilçede herkes çakma 12/36 çalışıyordu ben tek koruma çalıştım ful+ful haftanın 5 günü ve yeri geldi hafta sonunda çalıştım ve 3. Tercihime gittim. İnşallah birgün aynı şekilde hakkını gasp ederler biriside gelip alta böyle iyi olmuş yazar

azmah, 11 dk. önce

Sen 2+2 çalışırken diğerleri çakma 12/36 çalıştı kardeş tam yerinde olmuş bizim burada kaymakamlık korumasi yapanların çoğu nokta atış yerlere gitmişti geçen senelerde il merkezi puanı vermeleri yerinde olmuş

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