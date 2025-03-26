Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2025 13:10
Mahkeme Süreleri

Herkese selamünaleyküm.

Arkadaşlar mahkeme sürelerinizi hangi mahkemede olduğunu yazar mısınız süreçlerin ortalama ne kadar sürdüğünü tahmin edelim


ibrahimmm2863
Aday Memur
26 Mart 2025 13:13

10.03.2021 İstanbul 6 idare mahkemesini kazandım 15.03.2022 tarihinde göreve iade edildim.

21.02.2022 İstanbul 2.idari dava dairesi EGM itiraz etti 24.12.2024 tarihinde tekrar ihraç oldum.

07.01.2025 tarihinde danıştay 2. Daire de dosyam açıldı bekliyorum

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