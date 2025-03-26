Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Mart 2025 14:05
İstinaf Mahkemesi İçin Savunma Yapma

Yerel mahkemede kazandığımız bir idare dava dosyası için karşı taraf

istinafa gittikten sonra ikinci kez savunma yazıp verme zorunluluğumuz

varmı yoksa savunma yazmasakta Bölge İdare Mahkemesi genel olarak

değerlendirmesini yapıp dosyayı sonuçlandırır mı acaba ?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmelide uygulanan 3+1 kuralı değişir mi?Ek Dersler Bayramdan Önce Yatacak mı?Memurlara Kira YardımıEnflasyon Beklentisi ve öğretmen maaşlarına etkisi.Açıköğretim sınavına geç kaldığım için görevim iptal edildi25 yıllık öğretmenin 15 saatten fazla ders alma durumu.Yöneticilikten ne zaman istifa etmeliyim?Öğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığıProje ataması son durumYeni sistemde sağlık raporu

Sözlük

siri 2 dünyanın en yakışıklıları listesi 2 itiraz ediyorum sayın yargıç 1 objektofili 1 yürüteç 1 haber çölü 1 hüseyin 1 bunalmak 2 scuba kumaş 1 uygulama 1

Son Haberler

Beyoğlu Belediye Başkanı İfade VerdiCeyhun Kazancı TFF Başkan Vekilliğinden İstifa EttiCHP'li Emir: 'Cumhurbaşkanı CHP'ye Operasyon Hazırlığında'Asgari Ücrete İkinci Zam Olacak mı?İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 106 Kişi Gözaltında

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım