Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2025 14:10
İstinaf Mahkemesi İçin Savunma Yapma

Yerel mahkemede kazandığımız bir idare dava dosyası için karşı taraf

istinafa gittikten sonra ikinci kez savunma yazıp verme zorunluluğumuz

varmı yoksa savunma yazmasakta Bölge İdare Mahkemesi genel olarak

değerlendirmesini yapıp dosyayı sonuçlandırır mı acaba ?

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