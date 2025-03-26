KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


26 Mart 2025 14:12
Sizce Hangisi?

YDS 81 puanım kpss'den 92 puanım var. Makine mühendisiyim.

Kitte mühendis mi? Kariyer uzmanlığı mı?


furkan yedek
Şef
26 Mart 2025 14:50
kit
Toplam 1 mesaj

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