Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


26 Mart 2025 14:26
2019 sonrası 399 dan 4(b) geçen arkadaşlar yardımcı olabilir mi

2019 yılında kpss ile bir kıt kurumuna atandım... Gitmek istediğim yerde kurumun iş yeri olmaması sebebiyle yeni kpss puanı ile aynı ünvan ile4 b kadrolara atanmak istiyorum buna engel bir durum var mı... 2019 sonrası aynı ünvanda tekrar kpss girip geçiş yapan oldu mu

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