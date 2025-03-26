Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 14:44
ELAZIĞ 2025 ATAMA
Bu il hakkında genel bilgiler paylaşabilir misiniz? çalışma şartları, ek görev,lojman , sosyal imkanlar, ev kiraları vs.

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMeslek yılınız ve puanınız kaç6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriİcralık polislerPuanlar açıklandıAdli süreç idari soruşturmayı etkiler mi?

Sözlük

alevli meyve tabağı 1 uygulama 1 vakum etkisi 1 scuba kumaş 1 siri 2 hibre 1 dünyanın en yakışıklıları listesi 2 artık 1 yürüteç 1 haber çölü 1

Son Haberler

Beyoğlu Belediye Başkanı İfade VerdiCeyhun Kazancı TFF Başkan Vekilliğinden İstifa EttiCHP'li Emir: 'Cumhurbaşkanı CHP'ye Operasyon Hazırlığında'Asgari Ücrete İkinci Zam Olacak mı?İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 106 Kişi Gözaltında

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım