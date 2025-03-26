Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 15:10
Tüm gruplar doğu-batı il anketi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1ggQtKMpM7McxWk-YZKub2oAXKj8pZLxOZkUq00EKM_Wkng/viewform?usp=sharing

Arkadaşlar anketi gruplarımizdan paylaşalım


saliheren44
Aday Memur
26 Mart 2025 15:21

Doğu illeri yok devrem


memure1989
Aday Memur
26 Mart 2025 15:24

Dogudan batiya devrem bu

saliheren44, 7 saat önce

Doğu illeri yok devrem


ölüm1
Aday Memur
26 Mart 2025 16:45
Güzel çalışma olmuş

Berat2148
Aday Memur
26 Mart 2025 17:53

Doğu içinde yaparmısın


peter33
Aday Memur
26 Mart 2025 19:41
eline sağlık bu bir fikir verebilir bize

Abuzertr
Aday Memur
26 Mart 2025 20:01

Sonuçlar ?


peter33
Aday Memur
26 Mart 2025 20:04
bunu puanlar için de yapsan kim hangi sırada olduğunu görebilir en azından rica etsem

Satoe
Aday Memur
26 Mart 2025 21:19
güzel çalışma

galoten
Aday Memur
26 Mart 2025 21:35

Keşke puan aralığı da eklenseydi soruların arasına. Mesela 7000-7500, 7500-8000 arası gibi


mertcnd
Aday Memur
26 Mart 2025 21:37

Bunun, batıdan doğuya yapabilir miyiz?


memure1989
Aday Memur
26 Mart 2025 21:50

Gruplarda var paylaşiyorlar kardeşim simdi baktimda bulamadim ama

Berat2148, 5 saat önce

Doğu içinde yaparmısın


memure1989
Aday Memur
26 Mart 2025 21:54

Anketi yaparsan sonuçlar çıkıyor

Abuzertr, 3 saat önce

Sonuçlar ?

Toplam 12 mesaj

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