Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 15:37
Osmaniye 2025 atama

Osmaniye için çalışma şartları , lojman ,çalışma sistemi ,gelişmişlik vs... hakkında bilgi verirmisiniz ?


Güneş3100
26 Mart 2025 15:50
12-36 çalışma sistemi, orta halli bir ildir, aradıklarını bulabilirsin, fazla gezecek yeri yoktur ama Adana Hatay Maraş ve Antep'e yakındır, Denizi yok ama yakındır denize

cossato9
Aday Memur
26 Mart 2025 15:58

orjinal 12-36 mı devrem , ev kiraları nasıl ev bulunabilirliği ?


memur9630
Aday Memur
26 Mart 2025 17:29

çakma 12-36 sanırım evde sorun olmaz


fırtına Şimşek
Aday Memur
26 Mart 2025 17:35
tokiler varmış 15 20 den başlıyor

Güneş3100
26 Mart 2025 18:17
orjinal 12-36
cossato9, 7 saat önce

orjinal 12-36 mı devrem , ev kiraları nasıl ev bulunabilirliği ?


Güneş3100
26 Mart 2025 18:18
15-20 bin kiralar
cossato9, 7 saat önce

orjinal 12-36 mı devrem , ev kiraları nasıl ev bulunabilirliği ?

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