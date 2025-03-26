Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 15:37
Osmaniye 2025

Osmaniye için çalışma şartları , lojman ,çalışma sistemi ,gelişmişlik vs... hakkında bilgi verirmisiniz ?


Güneş3100
26 Mart 2025 15:50
12-36 çalışma sistemi, orta halli bir ildir, aradıklarını bulabilirsin, fazla gezecek yeri yoktur ama Adana Hatay Maraş ve Antep'e yakındır, Denizi yok ama yakındır denize

cossato9
Aday Memur
26 Mart 2025 15:58

orjinal 12-36 mı devrem , ev kiraları nasıl ev bulunabilirliği ?

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