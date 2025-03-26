Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


26 Mart 2025 15:49
4B li olarak EŞ TAYİNİ için SESİMİZİ ÇIKARALIM

2023 Aralık ayında 4b li olarak atandım. 1 yıl dolduktan sonra eş durumu var derken 3 yılı doldurduktan sonra istersin dediler. 3+1 e takılanlardan biri olarak sesimizi sosyal medyada yükseltmeliyiz. Mağduriyeti yaşamayanlar anlayamaz maalesef... Hele de arada çocuklar var ise ....


yakamozsa15
Aday Memur
26 Mart 2025 15:59

eşiniz özel sektörde mi


anastacia01
Aday Memur
26 Mart 2025 16:09

Kamuda öğretmen.

yakamozsa15, 35 dk. önce

eşiniz özel sektörde mi

Toplam 2 mesaj

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