Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 16:08
Şırnak 2025 atama

Şırnak yazmayı düyünüyorum kısa süre olduğu için il süreleri çok uzadı, Şırnak'ta görev yapanlar yardımcı olabilir mi? olanaklar, ev , mesai saati, görev, kadro ?


Fenerbahce19.07
Memur
26 Mart 2025 16:44
Ev bulursun devrem ama kiralar cokta ucuz olacak diye düşünme. 20 olmuştur en düşük. Mesai saatin calistigin yere gore değişir ama genelde rahat olursun diye düşünüyorum. ve emin ol gittigine pisman olmazsin.

Mazikalbimdeyaradir
Memur
26 Mart 2025 20:15

Sirnak 2015 hendek operasyonlarından sonra çok gelişti,merkez cizre Silopi ve idil en güzel yerleri.burolar hafta sonu çalışmaz 2 gün izin yaparsin.merkezde amatör maçlar oluyor ona sırayla görev yazarlar.ilcelerde öyle bir sorun yok.bana sorarsan en güzel ilcesi küçük olmasına rağmen idildir.havalimani idilde midyad 30 dk mesafede kışın soğuk olmaz ek görev yok iş yükü yok bayan memur için calisilacak doğuda belkide en güzel yerdir.memur bolluğu var.ev kiraları 7-8 bin civarında.bekarsan eşyalı 1+1 evler var 6-7 bin arasında kira.2.sarktan yeni döndüm yeni memur olsaydım en az 10 yıl kalırdım sirnakta.ismi ürkütücü olabilir ama sirnak şuan şark yapılabilecek en güzel ve mantıklı yerdir


Klcknn
Aday Memur
26 Mart 2025 20:15

Devrem lojman yok mu bende 2.şark için düşünüyorum varsa lojman kirası ne kadar

Fenerbahce19.07, 6 saat önce
Ev bulursun devrem ama kiralar cokta ucuz olacak diye düşünme. 20 olmuştur en düşük. Mesai saatin calistigin yere gore değişir ama genelde rahat olursun diye düşünüyorum. ve emin ol gittigine pisman olmazsin.

Klcknn
Aday Memur
26 Mart 2025 20:17

Ne zaman döndün şefim

Mazikalbimdeyaradir, 3 saat önce

Sirnak 2015 hendek operasyonlarından sonra çok gelişti,merkez cizre Silopi ve idil en güzel yerleri.burolar hafta sonu çalışmaz 2 gün izin yaparsin.merkezde amatör maçlar oluyor ona sırayla görev yazarlar.ilcelerde öyle bir sorun yok.bana sorarsan en güzel ilcesi küçük olmasına rağmen idildir.havalimani idilde midyad 30 dk mesafede kışın soğuk olmaz ek görev yok iş yükü yok bayan memur için calisilacak doğuda belkide en güzel yerdir.memur bolluğu var.ev kiraları 7-8 bin civarında.bekarsan eşyalı 1+1 evler var 6-7 bin arasında kira.2.sarktan yeni döndüm yeni memur olsaydım en az 10 yıl kalırdım sirnakta.ismi ürkütücü olabilir ama sirnak şuan şark yapılabilecek en güzel ve mantıklı yerdir


Mazikalbimdeyaradir
Memur
26 Mart 2025 20:18

Merkezde lojman sorunu yok puanın yüksekse 2012 yılında yapılan 3+1 yeni tokilerden çıkar lojman.cizre Silopi ve idil de de lojman sorunu yok.lojmanlar şehir merkezinden uzakta diye ilgi görmüyor eskisi gibi.teror olmadığı için şehir merkezinde oturuyor artık polisler

Klcknn, 3 saat önce

Devrem lojman yok mu bende 2.şark için düşünüyorum varsa lojman kirası ne kadar


Mazikalbimdeyaradir
Memur
26 Mart 2025 20:19

9 ay oldu

Klcknn, 3 saat önce

Ne zaman döndün şefim


Klcknn
Aday Memur
26 Mart 2025 20:22

Tek gitmeyi düşünüyorum şefim. ekonomik olarak hangisi uygunsa onu tercih ederim sanırım. İlk tercih yazmak mantıklı geliyor

Mazikalbimdeyaradir, 2 saat önce

Merkezde lojman sorunu yok puanın yüksekse 2012 yılında yapılan 3+1 yeni tokilerden çıkar lojman.cizre Silopi ve idil de de lojman sorunu yok.lojmanlar şehir merkezinden uzakta diye ilgi görmüyor eskisi gibi.teror olmadığı için şehir merkezinde oturuyor artık polisler


Mazikalbimdeyaradir
Memur
26 Mart 2025 20:23

Tek gideceksen idili öneririm eşyalı 1+1 evde bulursun.evli gideceksen de idili öneririm

Klcknn, 2 saat önce

Tek gitmeyi düşünüyorum şefim. ekonomik olarak hangisi uygunsa onu tercih ederim sanırım. İlk tercih yazmak mantıklı geliyor


Klcknn
Aday Memur
26 Mart 2025 20:26

Teşekkür ederim şefim sağ olasın

Mazikalbimdeyaradir, 2 saat önce

Tek gideceksen idili öneririm eşyalı 1+1 evde bulursun.evli gideceksen de idili öneririm

Toplam 9 mesaj

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