Şırnak 2025 atama

Ev bulursun devrem ama kiralar cokta ucuz olacak diye düşünme. 20 olmuştur en düşük. Mesai saatin calistigin yere gore değişir ama genelde rahat olursun diye düşünüyorum. ve emin ol gittigine pisman olmazsin.

Ev bulursun devrem ama kiralar cokta ucuz olacak diye düşünme. 20 olmuştur en düşük. Mesai saatin calistigin yere gore değişir ama genelde rahat olursun diye düşünüyorum. ve emin ol gittigine pisman olmazsin.