Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 16:26
Bolu 2025 atama

2025 yılı atamada Bolu ilk tercihim olacak nasipse, çalışma şartlari, ek görev hayat yaşantisi hakkında bilgi verebilir misiniz


policeman058
Aday Memur
26 Mart 2025 16:32
bende ilk tercihe yazdım ama çalışma koşulları imkanlar hakkında bende meraklıyım

gs67
Aday Memur
26 Mart 2025 18:09
Bolu şubeler hariç çakma 12/36. Personel sayısı çok yeterli değil,ek görev çok, asayiş bakımından yaz ayları dışında sakin, yaşam pahalı, sağlık ve eğitim yeterli, her yere yakın konumda, doğası güzel, ilçeleri küçük ve imkanları kısıtlı vs
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