Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 16:26
Bolu hakkında

2025 yılı atamada Bolu ilk tercihim olacak nasipse, çalışma şartlari, ek görev hayat yaşantisi hakkında bilgi verebilir misiniz


policeman058
Aday Memur
26 Mart 2025 16:32
bende ilk tercihe yazdım ama çalışma koşulları imkanlar hakkında bende meraklıyım
Toplam 1 mesaj

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