Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 17:26
Eğitim mazereti erteleme için yeterli olur mu?

Çocuğu fen lisesinde öğrenim gören personel eğitim mazereti olarak erteleme talebi kabul ediliyor mu?


garibanadamm
Aday Memur
26 Mart 2025 21:33
çocuğun şuan 7 ve 11. sınıftaysa talep edebilirsin sadece

Gökhan koçtürk
Aday Memur
26 Mart 2025 21:55

yanlış bilgi vermeyelim, şuan 3.sınıf, 7.sınıf ve üniversite son sınıfta okuyan için geçerli eğitim mazereti

garibanadamm, 1 saat önce
çocuğun şuan 7 ve 11. sınıftaysa talep edebilirsin sadece
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