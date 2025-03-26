Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 17:26
Eğitim Mazereti

Çocuğu fen lisesinde öğrenim gören personel eğitim mazereti olarak erteleme talebi kabul ediliyor mu?

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