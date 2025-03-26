Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 17:40
Polis ve Diğerleri
Bir öğretmen haftada ek ders hariç 15 saat derse girerken düz bir memur haftada 40 saat çalışırken bir sağlıkçı fazladan çalıştığı her saatin karşılığını alırken şu an İzmir'de bir polis günde minimum 16 saat çalışıyor diyecekler ki olağanüstü durum var normal zamanda da diğerlerine çok fazla çalışıyoruz bunu nasıl görmezden geliyorlar bu nasıl bir adalet nasıl bir vicdan aklım almıyor tamam diğerleri kazansın daha da rahat etsin gözümüz yok sadece kıyas için söylüyorum ama bizim hakkımız ne zaman verilecek çok merak ediyorum...

tundercat06
Şef
26 Mart 2025 18:02

hiç bir zaman verilmeyecek çünkü bu şekil muameleyi hak ediyoruz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMeslek yılınız ve puanınız kaçEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriİcralık polislerTercih edilecek son 10 il hangisi olur?Puanlar açıklandı

Sözlük

itiraz ediyorum sayın yargıç 1 müdavim 2 bunalmak 2 siri 2 dünyanın en yakışıklıları listesi 2 scuba kumaş 1 uygulama 1 hallederiz 1 artık 1 vakum etkisi 1

Son Haberler

Protokol koltuklarda oturdu, öğrenciler ayakta bekleyip diz çöktüKarahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı'Kanada'da protestolara katılan gencin pasaportuna el konuldu' iddiası yalanlandıİstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 178 Kişi TutuklandıDolar yeniden 38 TL'nin üzerine çıktı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım