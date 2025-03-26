Polis ve Diğerleri

Bir öğretmen haftada ek ders hariç 15 saat derse girerken düz bir memur haftada 40 saat çalışırken bir sağlıkçı fazladan çalıştığı her saatin karşılığını alırken şu an İzmir'de bir polis günde minimum 16 saat çalışıyor diyecekler ki olağanüstü durum var normal zamanda da diğerlerine çok fazla çalışıyoruz bunu nasıl görmezden geliyorlar bu nasıl bir adalet nasıl bir vicdan aklım almıyor tamam diğerleri kazansın daha da rahat etsin gözümüz yok sadece kıyas için söylüyorum ama bizim hakkımız ne zaman verilecek çok merak ediyorum...

Bir öğretmen haftada ek ders hariç 15 saat derse girerken düz bir memur haftada 40 saat çalışırken bir sağlıkçı fazladan çalıştığı her saatin karşılığını alırken şu an İzmir'de bir polis günde minimum 16 saat çalışıyor diyecekler ki olağanüstü durum var normal zamanda da diğerlerine çok fazla çalışıyoruz bunu nasıl görmezden geliyorlar bu nasıl bir adalet nasıl bir vicdan aklım almıyor tamam diğerleri kazansın daha da rahat etsin gözümüz yok sadece kıyas için söylüyorum ama bizim hakkımız ne zaman verilecek çok merak ediyorum...