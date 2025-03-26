Bayram taltifi

Kalıcı ücret istiyoruz. öyle üç beş kişiye üç beş bin verince sorun çözülmüyor. Bayramı seyranı olmayan polis normal bir memur kadar maaş alamıyor

Kalıcı ücret istiyoruz. öyle üç beş kişiye üç beş bin verince sorun çözülmüyor. Bayramı seyranı olmayan polis normal bir memur kadar maaş alamıyor