Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 19:20
Bayram taltifi

Bayram tatili trafik tedbirlerinde görev alacak trafik ve takviye trafik personeline taltif veya ödüllendirme var. Miktar belli değil. Hatrı sayılır güzel bir miktar olduğu söyleniyor


ardabeyy
Şef
26 Mart 2025 19:23
Kalıcı ücret istiyoruz. öyle üç beş kişiye üç beş bin verince sorun çözülmüyor. Bayramı seyranı olmayan polis normal bir memur kadar maaş alamıyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMeslek yılınız ve puanınız kaçEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriİcralık polislerTercih edilecek son 10 il hangisi olur?Puanlar açıklandı

Sözlük

dünyanın en yakışıklıları listesi 2 giderayak 1 yürüteç 1 hüseyin 1 uygulama 1 müdavim 2 hibre 1 artık 1 vakum etkisi 1 hallederiz 1

Son Haberler

İzmir'de üç belediyeye grev kararı asıldıEGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldıÖğretmenlerin Nisan 2025 dönemi mesleki çalışma görevi açıklandıCHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil EdildiBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım