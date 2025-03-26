Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 20:52
bayram tatili 9 gün oldu hayırlı olsun
hayırlı olsun

Matrushka38
Aday Memur
26 Mart 2025 20:53

Misssss


Poliss155
Memur
26 Mart 2025 21:00
bize de 9 gün ful çalışma

senpaituyum
Memur
26 Mart 2025 21:01
bayram tatili yok en azından yıllık izne eklense

umuttisigi
Aday Memur
26 Mart 2025 21:02
3 gün kamuda yıllık izin almıştık iptal olur mu izniniz idari izin çıktı çünkü

save001
Daire Başkanı
26 Mart 2025 21:03
8/5 ci pardon 9/4 cü arkadaşların bayramları kutlu olsun

umuttisigi
Aday Memur
26 Mart 2025 21:03
eyv. :)
save001, 11 dk. önce
8/5 ci pardon 9/4 cü arkadaşların bayramları kutlu olsun

Android60
Genel Müdür
26 Mart 2025 21:12

Ooo bürocular yaşadı diğerleri de bayram tedbiri alır her zamanki gibi


2010ekk
Aday Memur
26 Mart 2025 21:13
polise bir nefes bile yok
Toplam 8 mesaj

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