Nöbet tutana idari izin ''yok''

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Paramedik Tıbbi Sekreterlik karşılaştırmaÖğretmene var, diğer memura yokÇocuk gelişimi Ünvan değişikliğiVhki memur farkıSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzİstinaf Mahkemesi İçin Savunma YapmaDilekçe iptaliArkadaşlar nedir bu vhki ne iş yaparAcil mi Ameliyathane mi?Unvan değişikliği sınavı
Sözlük
Son Haberler
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktırBakan Güler: Terör örgütünün bir an önce koşulsuz olarak silah bırakması şartTBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri SürüyorErdoğan Açıkladı: Bayram Tatili 9 Gün OlduBolu'da 'İmamoğlu' protestolarına katılan 2 üniversiteli tutuklandı
Editörün Seçimi
Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım