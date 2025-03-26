Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mart 2025 21:01
Nöbet tutana idari izin ''yok''

Evet arkadaşlar bayram tatili mesaiye gelenler için 9 gün ama nöbetli çalışanın aylık çalışması gereken süreden düşülmeyecek (geçen bayramlarda böyle oldu)

Sendika boş yapacağına bu durumla ilgilensin!!!!!!

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