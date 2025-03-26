Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2025 21:02
2 3 4 Nisan için yıllık izin almıştık iptal edilir mi
2 3 4 Nisan için yıllık izin almıştık, idari izin verildi şu an iptal edilir mi?

talha23
Aday Memur
26 Mart 2025 21:13
otomotikmen iptal edilecek
Toplam 1 mesaj

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