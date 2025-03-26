Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mart 2025 21:06
Bayram tatili nöbet tutan için 9 gün değil''' idari izin ''yok''

Nöbet tutanlar bayramdaki idari izinden yararlanamıyor....

Çalışması gerekenden 24 saat düşülmeyecek...

Sendika uyuma.... Hakkımızı dillendir savun...

Sendika temsilcinize konuyu iletin gerekirse sık boğaz edin...

eşitlik istiyoruz...

Yorum yapın destek olun konu üstte kalsın....

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