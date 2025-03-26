Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Mart 2025 21:12
Resmi tatil haftasında seminer olur mu?

Cumhurbaşkanı bayram haftasını 9 günlük idari izin kararı çıkardı. Bu hafta seminer yapılabilir mi? Seminerin kendi tarihinde yapılması gerekmez mi? Sakın kimse olayı başka yöne çekmesin. Hukuksal anlamda soruyorum. Malum öğretmen düşmanı beyinsizler her yerde üşüşüyor bu yorumlara


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
26 Mart 2025 21:16

Uzaktan olacak.


astra11
Aday Memur
26 Mart 2025 21:21

yakından olması lazımdı yaw hayret neden böyle bişeyi lütfettiler


Capo calaberno
Aday Memur
26 Mart 2025 21:30

Uzaktan olması bile mesai sayılır.

Memleketinogretmeni, 2 saat önce

Uzaktan olacak.


FATİH0606
Memur
26 Mart 2025 21:37
idari izinli olacağız semineri alır 15 saat ekdersi alırız

Sansasyonell
Aday Memur
26 Mart 2025 22:06

Yok artık saçmalama

Capo calaberno, 1 saat önce

Uzaktan olması bile mesai sayılır.


sanatogretmeni
Memur
26 Mart 2025 22:43

9 günlük tatil ilan edildi, uzaktan seminerde de idari izinli sayılıyoruz


sanatogretmeni
Memur
26 Mart 2025 22:45

idari izinliyken seminer ücreti alamazsınız. dolayısıyla videoyu izleseniz bile bir anlamı yok.

FATİH0606, 1 saat önce
idari izinli olacağız semineri alır 15 saat ekdersi alırız
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