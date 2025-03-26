Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 21:43
İkinci şark kalkmayacaksa şark süreleri neden arttı?

Bizi intihar mı ettirmek istiyorlar. Dalga mı geçiyorlar

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