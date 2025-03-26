0-5 yıl kadın polis şark tercihi

sakin iş yoğunluğu olmayan çoğu yeri orijinal 12-36 çalışan bı yer istiyorsan Ardahan ancak artıları olduğu gibi eksileri de şöyle sosyal hayat adına hiç bir şey yok kış çok uzun ve soğuk özel hastane avm havalimanı yok. kars da havalimanı var bir saat mesafede ayrıca lojmanlari da eski kiralar 10-15-20 arasında

sakin iş yoğunluğu olmayan çoğu yeri orijinal 12-36 çalışan bı yer istiyorsan Ardahan ancak artıları olduğu gibi eksileri de şöyle sosyal hayat adına hiç bir şey yok kış çok uzun ve soğuk özel hastane avm havalimanı yok. kars da havalimanı var bir saat mesafede ayrıca lojmanlari da eski kiralar 10-15-20 arasında