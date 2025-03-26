Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 22:18
0-5 yıl kadın polis şark tercihi

Doğu hakkında hiçbir şey bilmeyen ben ve benim gibi arkadaşlar için tercihimizi doğru yapabilmek adına var mı yardımcı olabilecek arkadaşlar ?


Dadasov
26 Mart 2025 22:49
sakin iş yoğunluğu olmayan çoğu yeri orijinal 12-36 çalışan bı yer istiyorsan Ardahan ancak artıları olduğu gibi eksileri de şöyle sosyal hayat adına hiç bir şey yok kış çok uzun ve soğuk özel hastane avm havalimanı yok. kars da havalimanı var bir saat mesafede ayrıca lojmanlari da eski kiralar 10-15-20 arasında

Demir355
Şef
26 Mart 2025 22:53
mesela erzurum merkez iyidir ama ilçesi çok erzurum yaz deriz ilçesi çıkar ne anladım bu işten. tüm illeri tek tek ara merak ettiklerini sor lojman kira vs sonra sahibinden kiralara bak eşyalı eşyasız
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriİcralık polisler11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriTercih edilecek son 10 il hangisi olur?Emekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyorMeslek yılınız ve puanınız kaçRamazan bayramı ödüllendirmesiAnkara 2025 atama

Sözlük

alevli meyve tabağı 1 hallederiz 1 giderayak 1 artık 1 vakum etkisi 1 siri 2 Paketteki son sigara 1 dünyanın en yakışıklıları listesi 2 objektofili 1 scuba kumaş 1

Son Haberler

5510'a Tabi Memur Açıkta İken 15 Yıldan Emekli Olabilir Mi?27 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıGeri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!Teknik direktör Aka'nın öldürülmesinde eski kulüp başkanı tutuklandıKartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım