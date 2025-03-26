Bazı Büyükşehir İllere Tercih Yapmayın Uyarısı

Whatsapp gruplarında bazı Büyükşehir illere tercih yapmasın personel olumsuz değerlendirilecek tarzı bir mesaj var. böyle bir tebligat alan oldu mu? Bana böyle bir şey tebliğ edilmedi çünkü

Whatsapp gruplarında bazı Büyükşehir illere tercih yapmasın personel olumsuz değerlendirilecek tarzı bir mesaj var. böyle bir tebligat alan oldu mu? Bana böyle bir şey tebliğ edilmedi çünkü