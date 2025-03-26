Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 22:27
Bazı Büyükşehir İllere Tercih Yapmayın Uyarısı
Whatsapp gruplarında bazı Büyükşehir illere tercih yapmasın personel olumsuz değerlendirilecek tarzı bir mesaj var. böyle bir tebligat alan oldu mu? Bana böyle bir şey tebliğ edilmedi çünkü

azmah
Genel Müdür
26 Mart 2025 22:35

Birçok büyükşehirin yüzde yirmisinden fazlası ztan oralı olanlar kota uygulanacaksa kütüğe atama olmaz o illere


pls1940
Aday Memur
26 Mart 2025 22:40

Ee nereye gidecez o zaman


adsız_cengaver
Şef
26 Mart 2025 22:47

%20 az en az %40 olması lazim

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriMeslek yılınız ve puanınız kaçEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriİcralık polislerTercih edilecek son 10 il hangisi olur?Emekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor

Sözlük

itiraz ediyorum sayın yargıç 1 haber çölü 1 Paketteki son sigara 1 hibre 1 objektofili 1 artık 1 hüseyin 1 giderayak 1 yürüteç 1 alevli meyve tabağı 1

Son Haberler

'8 bin 791 aile yanında 10 bin 504 çocuğumuz himaye ediliyor'Kaçırdıkları gencin ailesinden fidye isteyen çete çökertildiKartalkaya'daki yangın faciasında otel sahibinin eşi ve kızları tutuklandıVatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli OlduTFF'de görev değişikliği

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım