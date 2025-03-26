Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 22:29
11-15 yıl çalışanlar görev puanı anketi

https://docs.google.com/forms/d/1lkHpw8X4etm7j72aBm5x9I87xxeHucX8eZnJxhq_Qo8/preview


adsız_cengaver
Şef
26 Mart 2025 22:35

Bu anketi egm nin yapması gerekmiyor mu.tercihlerden sonra açıklansa bu kadar kişi yazmış isteyen değiştirebilir diye.ön tercih gibi.eskiden aciklaniordu bu ön tercih sonuçları.


pls1940
Aday Memur
26 Mart 2025 22:38

11200 puan ama siralamamiz niye yazmiyor neye gore anlicaz


wizyy
Şef
26 Mart 2025 22:53

2015 mart girişli personel 5-10 yıl arası mı? yoksa 11-15 arası mı ?


pls1940
Aday Memur
26 Mart 2025 22:58

Muhtemelen 5.10 tahminim

wizyy, 1 saat önce

2015 mart girişli personel 5-10 yıl arası mı? yoksa 11-15 arası mı ?

Toplam 4 mesaj

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