Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2025 22:35
Danıştay (karar verildi)
Merhaba. Danıştaydaki dosyada neredeyse 3 yıldır hareket yoktu. Öncelik dilekçesi verdik. YD talebi bile es geçildi direk karar verdiler. Ama 35-40 gündür bekliyorum karara dair evrak yok. Bunun bir yasal süresi var mı? Avukatım 1 ay içinde yazılır dedi ama süre geçti. Telefon ile de ulaşamıyorum maşallah 12. Daire açıp suratımıza kapatıyor.

muallimmm4638
Şef
26 Mart 2025 22:37
harika hukuk sistemimiz
Toplam 1 mesaj

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