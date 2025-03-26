Danıştay (karar verildi)

Merhaba. Danıştaydaki dosyada neredeyse 3 yıldır hareket yoktu. Öncelik dilekçesi verdik. YD talebi bile es geçildi direk karar verdiler. Ama 35-40 gündür bekliyorum karara dair evrak yok. Bunun bir yasal süresi var mı? Avukatım 1 ay içinde yazılır dedi ama süre geçti. Telefon ile de ulaşamıyorum maşallah 12. Daire açıp suratımıza kapatıyor.

Merhaba. Danıştaydaki dosyada neredeyse 3 yıldır hareket yoktu. Öncelik dilekçesi verdik. YD talebi bile es geçildi direk karar verdiler. Ama 35-40 gündür bekliyorum karara dair evrak yok. Bunun bir yasal süresi var mı? Avukatım 1 ay içinde yazılır dedi ama süre geçti. Telefon ile de ulaşamıyorum maşallah 12. Daire açıp suratımıza kapatıyor.