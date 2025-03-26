Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 22:40
POLİS HARİÇ 9 GÜN TATİL

Bayramda memurlara 9 gün tatil verildi. Çalışan memura tatil günü çalıştığı için çift mesai ödenecek. Ancak Polis hem çalışıp hem bırakın çift mesaiyi hiç ek mesai ücreti almayacak akla mantığa yasalara insan haklarına çalışan haklarına ne varsa herşeye aykırı bir durum ancak yıl olmuş 2025 biz bunu görüp yaşıyoruz bu kadar hakkı yenen ne memur ne de işçi yoktur. Hiçbir memuru ek mesai yaptırarak ücretsiz çalıştıramazsan polis hariç. Ne olacak bu polisin hali..


diyorumki06
Şube Müdürü
26 Mart 2025 22:43
bazı şubelere taltif yatiracagina parayı tüm çalışanlara yatır ama nerde o hakkaniyet.

Champion Gs
Aday Memur
26 Mart 2025 22:47

Taltif olayı zaten adaletsizce dönüyor. Asıl mesele ek mesai ücreti.çalışma saatlerimiz ancak ek mesai verilirse azalır. Ek mesai kanunlaşmadıkça bu durumların düzeleceğine inanmıyorum tüm teşkilat bu durumu sürekli her yerde dile getirmesi lazım.

diyorumki06, 6 dk. önce
bazı şubelere taltif yatiracagina parayı tüm çalışanlara yatır ama nerde o hakkaniyet.
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