Polis hariç, devlet memurlarına 9 gün tatil

Bizler polis olarak ne hak aramayı ne yeri ve zamanında konuşmayı ne de istemeyi bilmeyiz. Ne desek boş. Hak istemeyi hakkını almayı bilmek meziyet ister. Birlik beraberlik ister

Bizler polis olarak ne hak aramayı ne yeri ve zamanında konuşmayı ne de istemeyi bilmeyiz. Ne desek boş. Hak istemeyi hakkını almayı bilmek meziyet ister. Birlik beraberlik ister