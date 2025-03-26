Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 22:40
Polis hariç, devlet memurlarına 9 gün tatil

Bayramda memurlara 9 gün tatil verildi. Çalışan memura tatil günü çalıştığı için çift mesai ödenecek. Ancak Polis hem çalışıp hem bırakın çift mesaiyi hiç ek mesai ücreti almayacak akla mantığa yasalara insan haklarına çalışan haklarına ne varsa herşeye aykırı bir durum ancak yıl olmuş 2025 biz bunu görüp yaşıyoruz bu kadar hakkı yenen ne memur ne de işçi yoktur. Hiçbir memuru ek mesai yaptırarak ücretsiz çalıştıramazsan polis hariç. Ne olacak bu polisin hali..


diyorumki06
Şube Müdürü
26 Mart 2025 22:43
bazı şubelere taltif yatiracagina parayı tüm çalışanlara yatır ama nerde o hakkaniyet.

Champion Gs
Aday Memur
26 Mart 2025 22:47

Taltif olayı zaten adaletsizce dönüyor. Asıl mesele ek mesai ücreti.çalışma saatlerimiz ancak ek mesai verilirse azalır. Ek mesai kanunlaşmadıkça bu durumların düzeleceğine inanmıyorum tüm teşkilat bu durumu sürekli her yerde dile getirmesi lazım.

diyorumki06, 2 saat önce
bazı şubelere taltif yatiracagina parayı tüm çalışanlara yatır ama nerde o hakkaniyet.

diyorumki06
Şube Müdürü
26 Mart 2025 23:04
ben öğretmenler odasında dillendiriyorum ama onlardan destek yok.

ardabeyy
Şef
26 Mart 2025 23:11
Bizler polis olarak ne hak aramayı ne yeri ve zamanında konuşmayı ne de istemeyi bilmeyiz. Ne desek boş. Hak istemeyi hakkını almayı bilmek meziyet ister. Birlik beraberlik ister

save001
Daire Başkanı
26 Mart 2025 23:16
teşkilatın yalnızca %30 civarı vardiyalı çalışıyormuş. sen bayram nedir bilmezken büroda çalışan arkadaşın tatil bitmeden diğer tatilin planını yaparken seni umursamadığı için bişey değişmiyor
ardabeyy, 1 saat önce
Bizler polis olarak ne hak aramayı ne yeri ve zamanında konuşmayı ne de istemeyi bilmeyiz. Ne desek boş. Hak istemeyi hakkını almayı bilmek meziyet ister. Birlik beraberlik ister

memur3428
Daire Başkanı
26 Mart 2025 23:26

Düşünün ki masa başı burocu da gece çalışan da resmi çalişan da herkes aynı maaşı alıyor bir de puan sistemi çıkardılar ilk defa umutlandım adil olur hak yerini bulur dedim onda da buyuksehirlerde ırgat gibi çalışanlara daha az puan verip resmen cezalandırmislar ben umudumu kestim maaş olarak eriye eriye 3 harfli kasiyere döndük yetki arkanda durma zaten hak getire üstüne bir de adamını bulan emir verir oldu ne üslup bilirler ne adap yaradan bu mübarek günde şu teşkilatın haline acır da en azından mesai kavramı gelir alın terimizin karşılığını ölmeden alırız inşallah...


Champion Gs
Aday Memur
26 Mart 2025 23:40

Büroda çalışanla sahada çalışan polisin aynı maaşı alması zaten başlı başlına ayrı bir sorun ayrı bir saçmalık .

memur3428, 55 dk. önce

Düşünün ki masa başı burocu da gece çalışan da resmi çalişan da herkes aynı maaşı alıyor bir de puan sistemi çıkardılar ilk defa umutlandım adil olur hak yerini bulur dedim onda da buyuksehirlerde ırgat gibi çalışanlara daha az puan verip resmen cezalandırmislar ben umudumu kestim maaş olarak eriye eriye 3 harfli kasiyere döndük yetki arkanda durma zaten hak getire üstüne bir de adamını bulan emir verir oldu ne üslup bilirler ne adap yaradan bu mübarek günde şu teşkilatın haline acır da en azından mesai kavramı gelir alın terimizin karşılığını ölmeden alırız inşallah...


Küçük polis
Şube Müdürü
26 Mart 2025 23:45

Bürocuyum bayram boyunca çalışacağım. Asla gocunmam heryerde çalışmış biri olarak ama kardeşim o kadar yazı çizi istatistik cart curt kafa yoran patlatan işler var büroda adamlara diyoruz yer değiştirelim gelin büroda çalışın hemen ben yazışmadan anlamam ben böyle iyim diyorlar. Ondan sonra buraya gelmiş bok atıyorsunuz. Ayıptır kardeşim.


Champion Gs
Aday Memur
27 Mart 2025 00:07

Dışarda çalışan adamın can tehlikesi var kelle koltukta çalışıyor sence aynı maaş mı olması lazım . Ben büroda çalışanı kötülemiyorum sadece dışarda çalışanın vardiyalı çalışanın can tehlikesi yüksek olanın maaşında bir fark olmaması mantıklı ve adil değil diyorum. hepimiz meslektaşız birbirimize saygı duyarak sorunları dile getirmeliyiz kıracak cümlem varsa k.bakma farkına varmamışımdır. Bu başlığı ek mesai için izin kapamalar için açtım başka amacımız yok hepimizin derdi aynı Allaha emanet

Küçük polis, 36 dk. önce

Bürocuyum bayram boyunca çalışacağım. Asla gocunmam heryerde çalışmış biri olarak ama kardeşim o kadar yazı çizi istatistik cart curt kafa yoran patlatan işler var büroda adamlara diyoruz yer değiştirelim gelin büroda çalışın hemen ben yazışmadan anlamam ben böyle iyim diyorlar. Ondan sonra buraya gelmiş bok atıyorsunuz. Ayıptır kardeşim.


Küçük polis
Şube Müdürü
27 Mart 2025 00:17

12 yıl sahada çalıştım. Biliyorum zorluğunu tehlikesini asla içeri ile kıyaslayamam zaten. Ama ben de istekli değilim

, ancak birilerinin yapması lazım bu işleri... Bana deseler çık sahaya güle oynaya çıkarım. Sıkıntımız ortak hayırlı kandiller bu arada...

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