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Editörler : gül-feşan


26 Mart 2025 22:43
İcra borcu bittikten sonra maaş haczi nasil kaldırılır

Benim maasimda haciz vardi . Borcu kapattim . Maaşimdan haczin kaldirilmasi icin icra dairesinden fek yazisi almak gerekiyormuş . Benim icra dairesi istanbuldaydi. Fakat şu an istanbula gidebilme durumum yok . Ben istanbuldaki icra dairesine gitmeden fek yazisi nasil alabilirim veya isyerine verebilecegim başka bir evrak var mi ?

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