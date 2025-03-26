Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Mart 2025 22:48
3+1 değişecek mi becayiş gelecek mi ?
yeni yönetmelikte bunlarla ilgili değişiklik olacak mı ?

Hasan3342
Aday Memur
26 Mart 2025 23:13

Olacağını hiç zannetmiyorum


Hasan3342
Aday Memur
26 Mart 2025 23:17

Aslında bu sistem şöyle düzenlenmeli.

.iki sözleşmeli öğretmen bir yıl içerisinde aile bütünlüğü sağlaniyor.

Bir sözleşmeli öğretmen ile bir kamu çalışani bir sekilde bir araya geliyor.

ASİL SIKINTI BİR SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLE SERBEST MESLEK VEYA ESNAF OLAN İCİN DUZENLEME GELSE İYİ OLUR


Elraae
Aday Memur
26 Mart 2025 23:26
teşekkürler hocam görüşünüz için
Hasan3342, 1 saat önce

Olacağını hiç zannetmiyorum

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