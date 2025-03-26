KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


26 Mart 2025 22:53
Tercih

Aynı anda başvurulan ilanlardan biri daha önce açıklanırsa ve kazanırsak diğer ilanını sonucu beklersek veya gitmezsek ceza alır mıyız? Sonraki ilanlara başvurabilir miyiz?


puccito
Aday Memur
26 Mart 2025 22:56

Açıktan veya kariyer kapısı üzerinden açılan ilanlar için soruyorum. Bilen varsa cevaplayabilir mi?


puccito
Aday Memur
27 Mart 2025 10:53

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