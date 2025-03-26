Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2025 22:57
İdari izin

2025 ramazan bayramı 9 gün tatil oldu engelli memur un calışma zorunluğu nedir

Çok Yazılan Konular

Adalet Personelinin Geçim SavaşıCezaevi sivil personelin silah taşımaSağlıktan İKM'ye geri dönüşSon çare nedir?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2 3 4 Nisan için yıllık izin almıştık iptal edilir miEş Tayini Eş mazeretiTorpille Denetim Serbestliğe GeçenlerBatıda Açık Cezaevleri7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurları

Sözlük

clickbait 1 uygulama 1 objektofili 1 artık 1 hüseyin 1 dünyanın en yakışıklıları listesi 2 itiraz ediyorum sayın yargıç 1 bunalmak 1 hibre 1 Paketteki son sigara 1

Son Haberler

5510'a Tabi Memur Açıkta İken 15 Yıldan Emekli Olabilir Mi?27 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıGeri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!Teknik direktör Aka'nın öldürülmesinde eski kulüp başkanı tutuklandıKartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım