Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2025 23:02
31.12.2025 tarihi neden baz alınmış?

Personelin görev süresi hesabında 31.12.2025 tarihi esas alınmış olup, 5?er

yıllık hizmet süreleri esas alınarak gruplandırma yapılacaktır. (0-5 yıl, 6-10

yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21-25 yıl...

gelmemiş bir tarih üzerinden ne anlatmaya çalışıyor.

mesele 2015 mart girili personel bu sene 5-10 yıllık grupta mı yoksa 11-15 yıllık mı ?


memur3428
Daire Başkanı
26 Mart 2025 23:32

2015 martta başlayan 2025 aralik sonunda 10 yıl 9 aylık olacağından 6-10 grubunda en avantajlı yıl oluyor bu sene tercih yapması mantıklı seneye kalırsa 11-15 grubun dahil olup en şanssız yıl oluyor avantajını yitiriyor bu sene 2005- 2010- 2015 girişli olanların kendi gruplarında avantajlı son yılları seneye de 2006-2011-2016 en şanslı yıllar olacak ...

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