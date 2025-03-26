Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Mart 2025 23:13
Öğretmen eş vefatı
Hayırlı akşamlar. Öğretmen eş vefat durumunda. Tayin isteyince atama nasıl gerçekleşiyor.? Direkt ilçe tercih edebilir mi

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
26 Mart 2025 23:36

Eşim öldüğü yıl içinde 1 defa istediği ile kadrosu gönderilir ilde nereler açıksa oradan seçtirilir.


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Aday Memur
26 Mart 2025 23:51
Açık olmayan ilçeye tayin isteme hakkı yok mu
Memleketinogretmeni, 46 dk. önce

Eşim öldüğü yıl içinde 1 defa istediği ile kadrosu gönderilir ilde nereler açıksa oradan seçtirilir.

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