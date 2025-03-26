Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


26 Mart 2025 23:50
mehil mühleti bayram tatilinden nasıl etkilenir?

Merhaba. Farklı bir kamu kurumunu kazandım, naklen tayin olacağım. Atama yazısı 18 Mart'ta tebliğ edildi. Farklı ilde yaşadığım için 15 gün mehil süresini takip eden ilk iş gününde başlamam lazım. Mehil mühletimi 18 Mart'tan başlattığımda işe en geç başlama tarihi 3 Nisan idi. Bugün Cumhurbaşkanınca açıklandığı üzere bayram tatili 9 güne bağlandı ve benim işe başlama tarihim artık idari izne denk gelmiş oldu. Bu durum benim açımdan sorun teşkil eder mi? Mehil mühleti şayet resmi tatile denk gelmiş olsa idi takip eden ilk iş gününde işe başlayacaktım fakat idari izne denk gelmiş olması biraz kafamı karıştırdı. Kıymetli yorumlarınızla aydınlatırsanız sevinirim, teşekkürler.

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