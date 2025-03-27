Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Mart 2025 00:07
Bayram tatili idari izni.

Bugün 3 günlük izin yazdım bayramdan sonra ki 3 günü tamamlamak için fakat bir kaç saat önce 9 günlük tatil verildi. Ne yapmam lazım? Yazdığım izin süresi resmi tatile denk gelecek ne olur?

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