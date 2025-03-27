ÖGRETMEN DEPRESYON DURUMLARI.. YIPRANMA PAYI...

Başlıktan da zaten içerik ortada.. Ruh saglıgımızı nasıl korumalıyız duyarlı saygılı empati yapabilen iyi niyetli insanları saf gibi görüyorlar ben de dahil enayi gibi görüyorlar Ama enayi saf degilim sadece mizacım klişe tavırlara uygun degil hassas biriyim. Nasıl Hassaslıgı yenmeliyim Ruh Saglıgımızı nasıl Korumalıyız... velinin biri bugun benimle küstah küstah afedersiniz konustu benden daha ögretmendi bana egitimci nasıl olur anlattı dinledim saygıyla.. Bende öğretmenlik okumak istemiştim parası az dedim babamın mesleğini devam ettiriyorum demez mi İNANIN MAHCUP OLDUM AMA POLEMİGE GİRMEDİM..BEN BAŞ EDEMEM DEDİM SUSTUM

Başlıktan da zaten içerik ortada.. Ruh saglıgımızı nasıl korumalıyız duyarlı saygılı empati yapabilen iyi niyetli insanları saf gibi görüyorlar ben de dahil enayi gibi görüyorlar Ama enayi saf degilim sadece mizacım klişe tavırlara uygun degil hassas biriyim. Nasıl Hassaslıgı yenmeliyim Ruh Saglıgımızı nasıl Korumalıyız... velinin biri bugun benimle küstah küstah afedersiniz konustu benden daha ögretmendi bana egitimci nasıl olur anlattı dinledim saygıyla.. Bende öğretmenlik okumak istemiştim parası az dedim babamın mesleğini devam ettiriyorum demez mi İNANIN MAHCUP OLDUM AMA POLEMİGE GİRMEDİM..BEN BAŞ EDEMEM DEDİM SUSTUM