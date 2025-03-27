KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Mart 2025 01:24
2024 KPSS - Askerlik

Merhabalar iyi kandiller dilerim.

Ben 23.06.2023 tarihinde İngilizce Öğretmenliğinden mezun oldum ve 2024 KPSS sınavına giriş sağladım. Bu yıl 23.06.2025 tarihinde tecilim bitiyor. Bu yıl son olarak Allah izin verirse mülakata girip atanacak son grubuz. Fakat bu askerliğimizin Haziran ayında sonlanması bu duruma engel teşkil ediyor mu? Herhangi bir yerde bilgi bulamadım aydınlatırsanız sevinirim.


altıntaşli
Şube Müdürü
27 Mart 2025 01:53

Tercih şartlarında askerlik ile ilişkisi bulunmamak vardı sanırım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atama duyurusu

Sözlük

alevli meyve tabağı 1 hallederiz 1 uygulama 1 giderayak 1 haber çölü 1 vakum etkisi 1 itiraz ediyorum sayın yargıç 1 Paketteki son sigara 1 yürüteç 1 scuba kumaş 1

Son Haberler

MEB yönetici seçme yönetmeliğinde değişiklik yapıldıTarım ve Orman Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik5510'a Tabi Memur Açıkta İken 15 Yıldan Emekli Olabilir Mi?27 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıGeri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım